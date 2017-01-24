Доступ к порталу госуслуг появился во всех регистрационных подразделениях ГАИ Москвы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. В регистрационно-экзаминационных подразделениях Госавтоинспекции столицы появился доступ к порталу госуслуг, теперь сотрудники ГИБДД помогут гражданам зарегистрироваться и отправить заявку. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

"Возможность зарегистрироваться на Едином портале госуслуг с подтверждением в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) теперь доступна в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции Москвы. Наши сотрудники помогут создать заявку и подтвердят учетную запись в ЕСИА", - сообщили в пресс-службе, отметив, что процедура регистрации займет всего несколько минут.

По словам собеседника агентства, для получения помощи гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Такое нововведение потребовалось в связи с недавно проведенным опросом среди населения. "Опрос показал, что у некоторых граждан, по различным причинам, возникают трудности с процедурой регистрации на портале "Госуслуги". Теперь все это в прошлом", - подчеркнули в пресс-службе.

После регистрации пользователь в тот же день получает полный доступ к госуслугам ГИБДД через личный кабинет и может выбирать место и время визита в ГИБДД по вопросам регистрации транспортного средства или получения водительского удостоверения, может оплачивать госпошлины со скидкой 30%, своевременно получать информацию о вынесенном постановлении о наложении административного штрафа за нарушение ПДД, что позволит реализовать право на возможность оплаты половины суммы штрафа в течение 20 дней с момента его наложения. "Функционал Единого портала госуслуг далеко не ограничивается перечисленными возможностями, а установив соответствующее приложение для мобильного телефона, все возможности портала будут у вас, как говорится, в кармане!", - заключили в ГИБДД.