Около 1,3 млн поездок совершили пользователи каршеринга в Москве в 2016 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Около 1,3 млн поездок совершили пользователи сервиса каршеринг в Москве в 2016 году. Об этом во вторник в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В день уже совершается более 7 тыс. поездок, а за год машины каршеринга брали в аренду около 1,3 млн раз", - сказал он.

Ликсутов напомнил, что проект московского каршеринга был запущен в сентябре 2015 года. На сегодняшний день в столице работают пять частных операторов, в системах операторов зарегистрировано более 280 тыс. пользователей. Одной машиной в день пользуются в среднем 8 человек.