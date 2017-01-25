На востоке Москвы при пожаре в квартире спасены 10 человек

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли 10 человек из подъезда жилого дома в ходе ликвидации пожара в квартире, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС РФ.
"Пожар в квартире на седьмом этаже произошел в доме номер 75 на улице Краснобогатырская около 04:00. В ходе ликвидации возгорания сотрудники МЧС спасли из задымленных квартир десять человек, из них двоих детей", - сказал представитель управления.
На месте происшествия работают эксперты, которые устанавливают причину пожара.