На востоке Москвы при пожаре в квартире спасены 10 человек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли 10 человек из подъезда жилого дома в ходе ликвидации пожара в квартире, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар в квартире на седьмом этаже произошел в доме номер 75 на улице Краснобогатырская около 04:00. В ходе ликвидации возгорания сотрудники МЧС спасли из задымленных квартир десять человек, из них двоих детей", - сказал представитель управления.

На месте происшествия работают эксперты, которые устанавливают причину пожара.