Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Тело неизвестного мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы со следами побоев и поджога, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Сегодня около 09:00 мск в кабине лифта в доме № 8 на Хабаровской улице обнаружено тело неизвестного. Смерть мужчины наступила в результате избиения и поджога с помощью горючей жидкости", - сказал собеседник агентства.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, личность погибшего устанавливается.