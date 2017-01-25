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Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы

Москва
25 января, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Устанавливается личность погибшего
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Тело неизвестного мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы со следами побоев и поджога, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Сегодня около 09:00 мск в кабине лифта в доме № 8 на Хабаровской улице обнаружено тело неизвестного. Смерть мужчины наступила в результате избиения и поджога с помощью горючей жидкости", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, личность погибшего устанавливается.

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