Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Тело неизвестного мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы со следами побоев и поджога, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Сегодня около 09:00 мск в кабине лифта в доме № 8 на Хабаровской улице обнаружено тело неизвестного. Смерть мужчины наступила в результате избиения и поджога с помощью горючей жидкости", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, личность погибшего устанавливается.