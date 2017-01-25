Собянин: Москва по количеству пробок переместилась с первого на пятое место в мире

МОСКВА, 25 января./ТАСС/. Москва по числу и продолжительности заторов на дорогах переместилась с первого на пятое место в мире. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин, выступая с лекцией перед студентами Высшей школы экономики.

"С первого места по пробкам Москва ушла на пятое место, по другим исследованиям - на девятое - десятое среди крупных мировых городов", - заявил мэр.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на улучшение ситуации в транспортной сфере, необходимо много работать.

Собянин добавил, что за последние пять лет число машин в Москве увеличилось на 1 млн, в Подмосковье и в соседних областях - еще на столько же.

По его словам, введение платной парковки снизило количество машин в центре города на 20-25% и без этих мер городу не обойтись. "Эти планы и их реализация, конечно, конфликтные, но другого пути у Москвы просто не существует", - сказал мэр. "Наши решения дали первые результаты: количество ДТП снизилось почти в половину, в потеря времени из-за трафика сократилось почти на четверть", - указал Собянин. Тем не менее, отметил он, проблема сохраняется, "надо работать и работать для того, чтобы наладить комфортный трафик".

Мэр подчеркнул, что другого пути решения транспортных проблем Москвы, как введение платных парковок, нет.

"Администрирование парковочного пространства вызывает серьезные дискуссии, но без этого невозможно регулировать движение. Платная парковка дала уменьшение машин в центре города на 20-25%. Реализация этих планов чрезвычайно конфликтная, но мы считаем, что другого пути у Москвы не существует. Наши решения дали первые результаты", - сказал Собянин.

По словам мэра, Москва столкнулась с транспортной проблемой позднее, чем другие крупные города мира. "Количество машин, ощущение свободы, когда автовладелец считает, что может ехать куда хочет, как хочет и вести себя на дороге так, как хочет. Такое было, и сегодня ситуация несколько улучшилась, но остается сложной. За последние пять лет количество машин только в Москве выросло на миллион, столько же в ближайших областях", - сказал Собянин.

По его словам, когда город взялся за решение транспортной проблемы, были предложения "не бороться" и оставаться с этой реальностью "на всю оставшуюся жизнь". "И была другая концепция - развитие общественного транспорта, ограничение частного транспорта, создавая комфортную среду для перевозки пассажиров, регулирования движения. Помимо того, что надо и развивать уличную сеть, хотя это не является панацеей, особенно в центре города", - сказал мэр.

Он напомнил, что город начал эту работу с пересмотра программ развития метро, со строительства МЦК, развития пригородного сообщения - "это и наземный транспорт, организация выделенных полос". "Когда пять лет назад они появились, вызвали бурное обсуждение и негодование, а сейчас без них уже трудно себе представить работу наземного транспорта",- сказал Собянин. Кроме того, город стал обновлять автобусный парк, перевел частных перевозчиков на новую модель работы.

"В городе за последние годы построено более 10% всей дорожной инфраструктуры, возведенной за последние столетия, включая развязки, тоннели, переходы. По масштабам метростроения и дорогостроения Москва занимает первое место в мире. По метро несколько уступаем Китаю, то опережаем, то отстаем от Пекина и Шанхая, но все равно занимаем лидирующие позиции. Коллеги из Лондона и Парижа имеют не менее масштабные проекты развитая метро, но итоги там достаточно скромные", - сказал мэр.