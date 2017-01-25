Участники проекта "Музыка в метро" устроили флешмоб в честь Дня студента

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Участники проекта "Музыка в метро" на станции "Полянка" московской подземки устроили сегодня флешмоб, приуроченный к Всероссийскому дню студента. Как сообщили ТАСС в пресс-службе метро, почти два десятка музыкантов различных направлений впервые сыграли вместе.

"Во флешмобе приняли участие музыкальные коллективы и индивидуальные исполнители, которых пассажиры уже знают по выступлениям в рамках пилотного этапа проекта "Музыка в метро". На платформе станции "Полянка" артисты сыграли множество композиций, а в конце все вместе исполнили знаменитую "Песню студента", - сказали в пресс-службе.

Как отметил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, количество площадок для выступлений в рамках проекта "Музыка в метро" в 2017 году будет увеличено до 15, выступить для широкой аудитории московского метро получат возможность около 200 новых музыкантов.

Ранее в системе электронных референдумов "Активных гражданин" был проведён опрос, показавший, что 74% москвичей поддерживают дальнейшее развитие проекта.