СК начал проверку по факту травмы студента на квесте "Кровавый Санта" в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту получения травмы студентом во время квест-игры "Кровавый Санта" в Москве. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, основанием для доследственной проверки стала информация из СМИ.

"Из сообщения СМИ следует, что 22 января 22-летний мужчина, находясь на территории авторемонтного завода, расположенного по улице Авиамоторной, во время прохождения квеста "Кровавый Санта" получил травму головы. По данным автора статьи, молодому человеку телесные повреждения были нанесены актером квеста", - отметила Иванова.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия", - добавила представитель ГСУ.