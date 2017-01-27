Облачно и до минус 6 градусов будет в столичном регионе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Облачная, ветреная и сырая погода ожидается в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, пройдет небольшой снег, местами возможна гололедица.

"Температура воздуха в Москве составит минус 1 - минус 3 градуса, по области будет от 1 до 6 градусов мороза. Ветер северной четверти 5-10 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами не исключен небольшой снег. В столице столбики термометров покажут минус 3 - минус 5 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 5 градусов ниже нуля. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится. Ожидаются облачность с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. В Москве будет 1-3 градуса мороза, по области - от 1 до 6 градусов ниже нуля. Ветер переменный - 2-7 м/с.