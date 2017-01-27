Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число детских кружков и секций в Москве за несколько лет выросло в два раза

Москва
27 января, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
По словам Сергея Собянина, это стало возможным, благодаря улучшению материальной базы школ и центров дополнительного образования
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Количество детских кружков и секций в столице за несколько лет увеличилось вдвое. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, осмотрев новые помещения Центра детского творчества "Театр на набережной", в котором в 2016 году был завершен капитальный ремонт.

"В Москве за последние годы количество кружков, секций увеличилось почти вдвое и детей, которые посещают эти кружки", - сказал Собянин. По его словам, это стало возможным, благодаря улучшению материальной базы школ и центров дополнительного образования. Новые помещения расположены на улице Хамовнический Вал вблизи старых помещений на Фрунзенской набережной.

"Развиваются кружки и секции в домах творчества. Один из таких примеров - это удивительный детский "Театр на набережной", который ютился в подвале. Сегодня он получил хорошие помещения, его площадь увеличилась почти втрое. На самом деле это уже не просто детский кружок, это настоящий театр, который может соревноваться по своему оснащению со взрослыми театрами", - отметил мэр.

Он поздравил обучающихся в Центре детского творчества с новосельем. "Наверное, не все из вас станут профессиональными артистами, но то, что это вам даст возможности в жизни - умение общаться, дружить, умение творить - это наверняка", - сказал Собянин, которому затем дети показали фрагмент одного из своих спектаклей.

Центр детского творчества "Театр на набережной" был основании в 1980 году группой молодых энтузиастов под руководством Федора Сухова. Театр стал занимать помещение в жилом доме на Фрунзенской набережной, 48. В 2014 году театру было предоставлено новое помещение на улице Хамовнический Вал, где в прошлом году был завершен капитальный ремонт.

В текущем году "Театр на набережной" планирует сыграть 100 спектаклей, которые, как ожидается, посетят пять тысяч зрителей. В планах театра открыть новые направления обучения и увеличить число обучающихся до 300-400 детей. В настоящее время в Москве открыто более 120 тысяч различных кружков и секций, в которых обучаются около 148 тысяч детей. По сравнению с 2012 годом количество кружков и секций выросло в два раза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
3
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
4
В Симферополе презентовали проект резолюции ООН о нарушениях в Крыму в украинский период
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье
7
Трамп рассказал о санкциях против России, "устаревшей" НАТО и проблемах Ближнего Востока
Темы дня
Реклама