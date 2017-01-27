Число детских кружков и секций в Москве за несколько лет выросло в два раза

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Количество детских кружков и секций в столице за несколько лет увеличилось вдвое. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, осмотрев новые помещения Центра детского творчества "Театр на набережной", в котором в 2016 году был завершен капитальный ремонт.

"В Москве за последние годы количество кружков, секций увеличилось почти вдвое и детей, которые посещают эти кружки", - сказал Собянин. По его словам, это стало возможным, благодаря улучшению материальной базы школ и центров дополнительного образования. Новые помещения расположены на улице Хамовнический Вал вблизи старых помещений на Фрунзенской набережной.

"Развиваются кружки и секции в домах творчества. Один из таких примеров - это удивительный детский "Театр на набережной", который ютился в подвале. Сегодня он получил хорошие помещения, его площадь увеличилась почти втрое. На самом деле это уже не просто детский кружок, это настоящий театр, который может соревноваться по своему оснащению со взрослыми театрами", - отметил мэр.

Он поздравил обучающихся в Центре детского творчества с новосельем. "Наверное, не все из вас станут профессиональными артистами, но то, что это вам даст возможности в жизни - умение общаться, дружить, умение творить - это наверняка", - сказал Собянин, которому затем дети показали фрагмент одного из своих спектаклей.

Центр детского творчества "Театр на набережной" был основании в 1980 году группой молодых энтузиастов под руководством Федора Сухова. Театр стал занимать помещение в жилом доме на Фрунзенской набережной, 48. В 2014 году театру было предоставлено новое помещение на улице Хамовнический Вал, где в прошлом году был завершен капитальный ремонт.

В текущем году "Театр на набережной" планирует сыграть 100 спектаклей, которые, как ожидается, посетят пять тысяч зрителей. В планах театра открыть новые направления обучения и увеличить число обучающихся до 300-400 детей. В настоящее время в Москве открыто более 120 тысяч различных кружков и секций, в которых обучаются около 148 тысяч детей. По сравнению с 2012 годом количество кружков и секций выросло в два раза.