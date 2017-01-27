Число погибших на пожаре на востоке Москвы возросло до двух человек

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. До двух человек возросло число погибших при пожаре в двух квартирах в доме на востоке Москвы, сообщил ТАСС дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Москвы.

Пожар произошел в доме № 32 на Большой Черкизовской улице на пятом этаже в тамбуре, после чего огонь перекинулся на две квартиры. В ходе ликвидации пожара сотрудники МЧС спасли семь человек. В одной из горевших квартир было обнаружено тело погибшего.

"При разборе завалов обнаружено тело еще одного погибшего", - сказал собеседник агентства.

Общая площадь пожара горевших квартир составила 60 кв. м. На месте ЧП работают эксперты, причина возгорания устанавливается.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, по факту пожара проводится доследственная проверка. По ее словам, следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем и замыкание проводки.