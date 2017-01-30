"Помощник Москвы" собрал более 170 тыс. заявлений о нарушении ПДД за 1,5 года

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 170 тысяч материалов о нарушении ПДД направлено в мобильное приложение "Помощник Москвы" с момента его запуска в августе 2015 года. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Горожане активно подключились к этой работе. С момента запуска приложение скачали уже более 110 тысяч человек, которые направили более 170 тысяч материалов о нарушении ПДД, по 82 тыс. вынесены штрафы. Сегодня приложение "Помощник Москвы" - качественное дополнение к работе стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушении, а также пеших инспекторов. Оно позволило жителям столицы самим принимать участие в регулировании дорожного движения и помогать наказывать нарушителей", - сказал он.

Ликсутов напомнил, что "Помощник Москвы" постоянно пополняется новыми функциями. На первом этапе, в августе 2015 года, пользователи могли фиксировать только случаи неоплаты парковки. Уже в 2016 году функционал приложения расширился - у москвичей появилась возможность с его помощью фиксировать автомобили, припаркованные под запрещающими знаками. А в августе минувшего года - припаркованные на газонах.

Приложение заработало в августе 2015 года. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе. В ближайшее время в приложении появится возможность направлять обращения в Единую службу одного окна по вопросам работы транспортного комплекса.