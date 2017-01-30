Движение транспорта открылось по путепроводу вблизи станции Щербинка в Новой Москве

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Автодорожный путепровод рядом с железнодорожной станцией Щербинка в Новой Москве открылся для движения транспорта. Как сообщает корреспондент ТАСС, мэр столицы Сергей Собянин открыл эстакаду, которая соединяет улицы Староникольская и 40 лет Октября в Щербинке.
"Мы продолжаем реализацию программы строительства путепроводов через железные дороги в Москве. За последние годы построено семь, в этом году еще будет запущено пять путепроводов, один из них - в Щербинке. Здесь в часы пик 70% времени машины просто стояли. Был такой щербинский транспортный коллапс", - сказал мэр.
По его словам, после запуска путепровода движение здесь будет гораздо свободнее. Мэр также напомнил, что город реконструирует также Варшавское шоссе, "чтобы облегчить пересечение через Варшавское шоссе для жителей Щербинки строится эстакада, тоннель, пешеходные переходы".
Собянин отметил, что также идет реконструкция железнодорожной станции Щербинка. "Здесь помимо благоустройства платформы еще будет построен транспортно- пересадочный узел, чтобы сделать эту станцию комфортной и современной".
Мэр дал старт движению. Первой по новой эстакаде прошла строительная техника. Длина путепровода на 34 км Курского направления железной дороги в районе станции Щербинка составляет около 237 м, ширина - 14 метров.
Работы на переездах проводятся в соответствии с соглашением между правительством Москвы и ОАО РЖД по ликвидации одноуровневых железнодорожных переездов.