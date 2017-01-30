Мосгордума рассмотрит законопроект о повышении штрафов для зацеперов в течение месяца

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Проект федерального закона об ужесточении административной ответственности за правонарушения на транспорте, включая такое явление, как зацепинг, будет рассмотрен Мосгордумой на одном из ближайших заседаний. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
"Сейчас мы ждем уже в письменном виде предложения, которые были озвучены Московской транспортной прокуратурой, органами исполнительной власти города Москвы. Как только мы их получим, мы сможем их рассмотреть, при необходимости внести корректировки в законопроект и вынести его на заседание Мосгордумы. Мы не хотим каким-то образом тормозить этот процесс, я уверен, что это будет одно из ближайших заседаний думы", - сказал Шапошников. Он уточнил, что это вопрос ближайшего месяца.
Ранее Шапошников сообщил ТАСС, что столичный парламент разработал проект федерального закона об ужесточении административной ответственности за правонарушения на транспорте, включая зацепинг, и увеличении штрафов за них с 100 руб. до 5 тыс. рублей. Он отметил, что главная цель документа - не наказание, а профилактика зацепинга. Законопроект будет направлен в Госдуму.
Зацепинг - способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны, включая проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах (у вагонов открытого типа), либо с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. На сегодняшний день ответственность в кодексе города Москвы об административных правонарушениях за данный вид правонарушения не установлена.