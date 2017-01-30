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Вагоны московского метро нового поколения будут защищены от зацеперов

Москва
30 января, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Отмечается, что в проекте новых правил пользования Московским метрополитеном предусматривается прямой запрет на проезд на крыше, автосцепных устройствах и других элементов поездов
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вагоны нового поколения для московского метро проектируются с учетом защиты от зацеперов. Об этом сообщил заместитель начальника службы безопасности по экономической безопасности и контролю коммерческой деятельности ГУП "Московский метрополитен" Павел Тамбовцев.

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"В настоящее время Московский метрополитен принимает максимальные меры для того, чтобы минимизировать ущерб от действий зацеперов. У нас проводится совместная работа с предприятиями по созданию особой системы безопасности для предотвращения проезда граждан вне пассажирской зоны поездов. В последних конструкциях вагонов Московского метрополитена нового поколения совместно с ОАО "Метровагонмаш" будут реализованы активные системы защиты от зацеперов: вагоны проектируются без выступающих частей во внешней конструкции, совершенствуется система видеонаблюдения", - сказал Тамбовцев.

Кроме этого, по его словам, "на действующих вагонах при конструктивной возможности между вагонами устанавливаются барьеры, препятствующие езде на сцепке".

Тамбовцев отметил, что в качестве мер профилактики зацепинга в проекте новых правил пользования Московским метрополитеном предусматривается прямой запрет на проезд на крыше, автосцепных устройствах и других элементов поездов. "Сейчас также ведется проработка вопроса возмещения экономического ущерба Московскому метрополитену, происшедшего в результате зацепинга, так как при данных действиях нарушается график движения поездов, появляются и другие затраты, неучтенные эксплуатационными расходами", - добавил он.

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Зацепинг - способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны, включая проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах (у вагонов открытого типа - ред.), либо с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. На сегодняшний день ответственность в кодексе города Москвы об административных правонарушениях за данный вид правонарушения не установлена.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил ТАСС, что столичный парламент разработал проект федерального закона об ужесточении административной ответственности за правонарушения на транспорте, включая зацепинг, и увеличении штрафов за них с 100 руб. до 5 тыс. рублей. Он отметил, что главная цель документа - не наказание, а профилактика зацепинга. Законопроект будет направлен в Госдуму.

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