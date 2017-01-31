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Туристическая отрасль принесла Москве в 2016 году около 500 млрд рублей

Москва
31 января, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
По словам Сергея Собянина, город кардинально меняет свою инфраструктуру, строит новые гостиницы, улучшает работу транспорта, реконструирует общественное пространство, развивает торговлю
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около полутриллиона рублей доходов принесла туристическая отрасль Москве в 2016 году. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"В целом за прошедший год туристический бизнес принес Москве уже около полутриллиона рублей доходов. Это важная отрасль, которой необходимо заниматься и развивать", - сказал Собянин на заседании президиума городского правительства.

По его словам, Москва кардинально меняет свою инфраструктуру, строит новые гостиницы, улучшает работу транспорта, реконструирует общественное пространство, развивает торговлю.

"Мы развиваем самые разные направления туризма, начиная от делового, заканчивая культурным, спортивным. В Москве один за другим проходят крупнейшие мировые фестивали, культурные массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов", - сказал Собянин.

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