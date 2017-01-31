За последние шесть лет туристический поток в Москву вырос на 40%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Количество туристов, посещающих Москву, за последние шесть лет выросло на 40%. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

"Количество туристов выросло с 12,8 млн в 2010 году до 17,5 млн человек в 2016", - сказал Гуляев на заседании столичного правительства.

По его данным, жители российских регионов составляют 74% от общего числа туристов, приезжающих в столицу. На долю иностранцев приходится 26%. Среди них лидируют гости из Китая, Германии, Турции, Израиля, Франции, Италии, США, Великобритании и Испании.

Российские туристы приезжают в Москву примерно в равных долях воздушным, железнодорожным и автотранспортом. Иностранцы, в основном, самолетами - 88%. Около трети гостей приезжают в Москву к друзьям и родственникам, еще треть интересуются событийным и познавательным туризмом, еще 6 % - приезжают в российскую столицу с иными целями (лечение, учеба, паломничество и т. д.).

По словам Гуляева, обороты набирает событийный туризм - все больше гостей приезжает на городские фестивали. Например, на фестиваль "Путешествие в Рождество" прибыли более 4,8 млн человек - из них 4,2 млн - жители Подмосковья и российских регионов, 600 тыс. - иностранцы.

Также Гуляев подчеркнул, что расходы туристов разнятся в зависимости от цели посещения российской столицы.

По его словам, больше всего денег в Москве оставляют так называемые шопинг-туристы. "По итогам 2016 года наибольшим туристским потреблением характеризуется шопинг-туризм - порядка 9,5-10 тыс. рублей. В зависимости от цели прибытия существенно различается и структура расходов туриста, если у делового туриста большая часть расходов составляет траты на дорогу и проживание с питанием - около 5,9-6,3 тыс. рублей, то при культурно-познавательном туризме каждый человек тратит в среднем 6,3-6,7 тыс. рублей в день", - сказал Гуляев.

По его данным, если в 2010 году доля туристического потребления в ВРП (валовый региональный продукт) Москвы составляла около 1%, то в 2015-м она увеличилась в четыре раза - до 4% ВРП (457 млрд рублей). Как ожидают городские власти, дальнейшее развитие индустрии гостеприимства позволит к 2020 году увеличить доходы от туризма в два раза - до 1 трл рублей или 6-8% ВРП Москвы.

Кроме того, Гуляев сообщил, что пять новых туристических информационных центров начнут свою работу в Москве в этом году.

"Запланировано открытие информационных туристических центров в строящемся парке "Зарядье", в храме Христа Спасителя, на ВДНХ, в музее-заповеднике "Царицыно" и в Лужниках", - сказал Гуляев.

По его словам, Москва продолжит развиваться как "центр делового и конгрессного туризма", планируется расширение предложений туристских продуктов в "низкий" сезон, развитие медицинского и образовательного туризма, более активное привлечение безвизовых туристов.

Этому, как отметил Гуляев, в том числе способствует развитие общественного транспорта, общественных пространств, повышение безопасности, строительство гостиниц, создание инфраструктуры и индустрии общедоступного отдыха, а также нового событийного календаря.

"В городе благоустроено 330 км современных пешеходных зон, более 200 км велодорожек, более 300 станций велопроката, 1,4 тыс. катков и 370 км лыжных трасс. Круглый год в Москве доступны прогулочные экскурсионные маршруты по Москве-реке. Запущено Московское центральное кольцо", - напомнил Гуляев. По его словам, благодаря программе "Моя улица" за последние два года количество пеших прогулочных экскурсий в городе выросло почти в два раза. "Убедительная просьба - расширить рамки этой программы, поскольку мы видим результаты", - обратился Гуляев к мэру столицы Сергею Собянину.

Как отметил глава столичного департамента спорта и туризма, в Москве классифицировано более 870 гостиниц общим номерным фондом 58,1 тыс. номеров. Средняя загруженность гостиниц в прошлом году составила 67%. Число постояльцев за последние шесть лет выросло на 2 млн человек (на 25%) и в 2016 году достигло 9,8 млн человек. Общее количество "ночевок" превысило 20 млн.