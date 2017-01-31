Власти Москвы прогнозируют рост числа туристов в 2017 году до 18 млн человек

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Москву в 2017 году, может превысить 18 млн человек. Такую оценку озвучил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов.
"Будет абсолютно точно рост (числа туристов) в 2017 году. Я думаю, в этом году рубеж в 18 млн мы перешагнем", - сказал Горяинов.
Ранее сообщалось, что в 2016 году Москву посетили 17,5 млн туристов.