Власти Москвы прогнозируют рост числа туристов в 2017 году до 18 млн человек

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Москву в 2017 году, может превысить 18 млн человек. Такую оценку озвучил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов.

"Будет абсолютно точно рост (числа туристов) в 2017 году. Я думаю, в этом году рубеж в 18 млн мы перешагнем", - сказал Горяинов.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Москву посетили 17,5 млн туристов.