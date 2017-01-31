Мэрия: цена "бокалов шампанского" на Тверской в Москве соответствовала качеству

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стоимость декоративных "фужеров с шампанским", которые украшают Москву с декабря в честь новогодних праздников, соответствует красоте, безопасности, объемам и другим параметрам конструкций. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава столичного департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский, коммертируя сообщения о завышенных ценах при покупке этих "бокалов".

"Секрета никакого нет. Эти "бокалы" - объемные декоративные конструкции, которые украшают опоры наружного освещения и придают очень торжественный вид Тверской улице. Были разные публикации, сколько это стоит. Могу сказать одно - сравниваются несравнимые вещи", - сказал Ливинский и представил журналистам фотографии примеров других подобных украшений, о которых говорили некоторые СМИ.

"Это называется "почувствуйте разницу". Первое - конструкция, которая сравнивается в два раза меньше, нежели та, которая на Тверской. Более того, она устанавливается на опорах освещения на Тверской улице высотой 12 метров, а не на флагштоке. Конечно же специфика крепления, сама конструкция - они разные. Плюс, когда мы сравниваем цены, необходимо учитывать полную стоимость - ведь это и доставка, и таможенные сборы, и налоги, которые составляют ощутимую часть стоимости", - сказал Ливинский.

Кроме того, в смету входит и установка, присоединение конструкции к сетям, чтобы создать эффект "пузырьков шампанского". "В сравниваемом образце этого нет. То есть: а) это несравнимые вещи, б) неполный набор, в) данные конструкции в принципе отличаются друг от друга", - сказал Ливинский. Он отметил, что вся документация есть в открытом доступе.

"Если кто-то захочет сделать такое же оформление по прайс-листам производителя, то получится не меньше 3,3 млн на одну конструкцию, а город заплатил по 2 млн 234 тыс. рублей, получив скидку за опт. Дорого это или дешево? В рамках тех цифр, которые заработал город - 56 млрд рублей - за счет фестивалей, сравнивайте сами и делайте выводы", - сказал глава департамента. "Это нормальная работа с учетом конкурсных процедур", - подчеркнул он.

Безопасность превыше всего

По его словам, выбор пал именно на французские украшения, а не китайские и турецкие аналоги из-за безопасности, профессионального исполнения и других важных характеристик, которыми другие не обладают. Были учтены и погодные условия, все материалы, из которых изготовлены конструкции, сертифицированы.

"Удешевить и упростить конструкцию было нельзя, так как она установлена не на парковке какого-нибудь торгового центра, а на пешеходной зоне высокой проходимости, поэтому должна удовлетворять многим требованиям. В первую очередь, безопасности. Выдерживать огромные ветровые нагрузки, нагрузки налипания снега, все это должна выдерживать. Гирлянды не должны запутываться - для этого там дополнительная тросовая система", - пояснил Ливинский, добавив, что это уникальная разработка, сделанная специально для Москвы.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что закупочная цена одного из самых заметных декорационных элементов - гирлянд на Тверской улице в форме фужеров - была завышена приблизительно в пять раз, а появились они на несколько дней раньше, чем был заключен контракт на их установку. За 64 "бокала" город заплатил 143,4 млн рублей. Большая часть этих денег досталась компании "Форум". Она принадлежит Ольге Керецман, адвокату "СМП-банка", которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги.