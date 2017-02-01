Февраль в Москве начнется снегом и небольшим морозом

Радулов и Марков набрали очки в победном для "Монреаля" матче НХЛ против "Баффало"Спорт 1 февраля, 6:56
Хет-трик Ахо помог "Каролине" обыграть "Филадельфию" в НХЛ и установить рекорд клубаСпорт 1 февраля, 6:20
Февраль в Москве начнется снегом и небольшим морозомМосква 1 февраля, 6:17
По указу Трампа армия направила инженеров для прокладки нефтепровода в Северной ДакотеМеждународная панорама 1 февраля, 6:13
Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Айлендерс" в НХЛСпорт 1 февраля, 5:45
Более четырех тысяч сирийцев получили около шести тонн помощи из РоссииПолитика 1 февраля, 5:11
VADA проверит Кличко на допинг перед поединком с ДжошуаСпорт 1 февраля, 4:30
Британские депутаты обсуждали законопроект по Brexit до полуночиМеждународная панорама 1 февраля, 4:27
"Известия": в правительстве принято решение о повышении пенсионного возрастаЭкономика и бизнес 1 февраля, 4:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Последний зимний месяц в Москве начнется сырой и достаточно теплой погодой. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Сегодня будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица", - отметил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит минус 2 - минус 4 градуса, по области будет от 2 до 7 градусов мороза. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов ниже нуля, в Подмосковье будет 8-13 градусов мороза. Ветер северо- западный 5-10 м/с.
Днем в четверг характер погоды не изменится. Местами не исключен небольшой снег, на дорогах гололедица. В Москве будет минус 4 - минус 6 градусов, по области - от 4 до 9 градусов ниже нуля. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.