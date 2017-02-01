Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Февраль в Москве начнется снегом и небольшим морозом

Москва
1 февраля, 6:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ветер северо-западный 5-10 м/с
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Последний зимний месяц в Москве начнется сырой и достаточно теплой погодой. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Сегодня будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица", - отметил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит минус 2 - минус 4 градуса, по области будет от 2 до 7 градусов мороза. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов ниже нуля, в Подмосковье будет 8-13 градусов мороза. Ветер северо- западный 5-10 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится. Местами не исключен небольшой снег, на дорогах гололедица. В Москве будет минус 4 - минус 6 градусов, по области - от 4 до 9 градусов ниже нуля. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": в правительстве принято решение о повышении пенсионного возраста
2
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
3
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
4
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
5
Юрий Чайка: каждому воздастся!
6
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраля
7
Общественная палата РФ разработала концепцию "мягкого" повышения пенсионного возраста в РФ
Темы дня
Реклама