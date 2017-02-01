Февраль в Москве начнется снегом и небольшим морозом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Последний зимний месяц в Москве начнется сырой и достаточно теплой погодой. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Сегодня будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица", - отметил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит минус 2 - минус 4 градуса, по области будет от 2 до 7 градусов мороза. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов ниже нуля, в Подмосковье будет 8-13 градусов мороза. Ветер северо- западный 5-10 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится. Местами не исключен небольшой снег, на дорогах гололедица. В Москве будет минус 4 - минус 6 градусов, по области - от 4 до 9 градусов ниже нуля. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.