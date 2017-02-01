Более 4 тыс. машиномест оборудовано в центре Москвы в 2016 году

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Парковочное пространство Центрального административного округа Москвы в прошлом году увеличилось на 4171 машиномест. Об этом в среду журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
"Большую часть того, что было сооружено в прошлом году составили парковочные места, встроенные в нежилые объекты и жилые дома", - уточнил Левкин.
Он добавил, что вне плана департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ввел две плоскостные парковки закрытого типа на 246 машиномест на улице Дурова.