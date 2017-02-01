"Дальневосточный гектар" можно оформить с февраля в центрах госуслуг Москвы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заявку в электронном виде на получение "дальневосточного гектара" можно оформитьс 1 февраля во всех центрах "Мои документы" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе центров.

"Новая услуга называется "Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - уточнили в пресс-службе.

Оформить документы можно через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ" в любом удобном центре госуслуг столицы, воспользовавшись компьютером с доступом в Интернет. Администраторы зала, которые есть в каждом центре, прошли специальное обучение и готовы проконсультировать посетителей по вопросам получения услуги в электронном виде. Авторизоваться в системе "НаДальнийВосток.РФ" можно через сайт gosuslugi.ru с помощью учетной записи.

"За первые 11 часов реализации третьего этапа уже оформлено около 2 тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара". Это 5% от того количества, что было подано за предыдущие 4 месяца. Здесь, в центре госуслуг мы видим, как москвичи оформляют землю. Эта позитивная динамика подтверждает заинтересованность жителей", - сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который посетил один из столичных центров госуслуг.

Сейчас в столице открыто 127 центров госуслуг. Они работают с 8:00 до 20:00 мск семь дней в неделю без обеда и выходных. Также с 1 февраля специалисты всех центров госуслуг Москвы начали выдавать готовые российские и заграничные паспорта сроком на пять лет. В 10 центрах "Мои Документы" с 1 февраля можно оформить водительские права.

В среду начался третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре". Если прежде получить бесплатно земельный участок на территории Дальневосточного федерального округа имели право только жители округа, то теперь подать заявление на получение такого участка могут все граждане РФ, в том числе и москвичи.