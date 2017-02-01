Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Восемь человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на Варшавском шоссе в Новой Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Столкновение автомобиля марки Toyota и УАЗ произошло на Варшавском шоссе возле деревни Коротыгино, после чего одна из машин загорелась. В одной из машин погибли пять человек и двое пострадали, в сгоревшей погибли трое", - сказал собеседник агентства.
Раненых забирает в больницу санитарный вертолет. На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, спасатели и сотрудники ДПС.
Движение транспорта по Варшавскому шоссе временно перекрыто.