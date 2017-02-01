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Проверку наличия ОСАГО с помощью дорожных камер могут ввести в Москве

Москва
1 февраля, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
За езду без полиса ОСАГО полагается штраф в 800 рублей
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков обсуждает с московскими властями возможность выявления водителей без полисов ОСАГО с помощью камер фотофиксации нарушений, сообщила пресс-служба РСА.

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Совещание в правительстве Москвы по этому вопросу состоялось 30 января. Принципиального решения по этому поводу не принято, возможные сроки также не определены, уточнил корреспонденту ТАСС представитель РСА.

Страховщики рассчитывают, что контроль за полисами ОСАГО с помощью камер может быть введен постепенно. "На первом этапе автовладельцу будет лишь приходить информационное письмо об отсутствии полиса ОСАГО. В дальнейшем могут взиматься штрафы за езду без "автогражданки" в случае выявления таких фактов камерами", - считает президент РСА Игорь Юргенс.

Согласно КоАП РФ, за езду без полиса ОСАГО полагается штраф в 800 рублей, за просроченный полис или управление водителем, не вписанным в страховку, - 500 рублей.

Сейчас с помощью московских камер выявляются транспортные средства, которые не имеют страховки по закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков. Этот опыт может быть распространен на ОСАГО, считает Юргенс.

Возможность автоматизированной проверки наличия полиса ОСАГО РСА обсуждал с ГИБДД еще в начале 2016 года. Предполагается, что автоматизированная система сможет проверять по номеру автомобиля, зарегистрирован ли в базе РСА полис ОСАГО у его владельца.

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