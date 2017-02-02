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Компания "Аэрофлот" в июне начнет полеты из Белгорода в Москву

Москва
2 февраля, 11:08 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 2, февраля. /ТАСС
Полеты будут осуществляться дважды в день
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© Руслан Шамуков/ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" в июне начнет полеты из Международного аэропорта Белгород в московский аэропорт Шереметьево, сообщает в четверг пресс-служба регионального авиаузла.

"С 1 июня авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные рейсы по направлению Шереметьево-Белгород-Шереметьево. Полеты будут осуществляться дважды в день", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Super Jet 100. Продажи билетов уже открыты. Минимальная стоимость перелета в одном направлении составляет 3 тыс. рублей.

В настоящее время из Белгорода в Москву также летают авиакомпании Победа, UTair, Rusline.

Международный аэропорт в Белгород обслуживает региональные рейсы и выполняет международные чартерные рейсы. Из Белгорода осуществляются полеты в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Мурманск, Минеральные Воды, Сургут. Востребованы рейсы в Симферополь и Сочи.

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