Компания "Аэрофлот" в июне начнет полеты из Белгорода в Москву

БЕЛГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" в июне начнет полеты из Международного аэропорта Белгород в московский аэропорт Шереметьево, сообщает в четверг пресс-служба регионального авиаузла.

"С 1 июня авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные рейсы по направлению Шереметьево-Белгород-Шереметьево. Полеты будут осуществляться дважды в день", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Super Jet 100. Продажи билетов уже открыты. Минимальная стоимость перелета в одном направлении составляет 3 тыс. рублей.

В настоящее время из Белгорода в Москву также летают авиакомпании Победа, UTair, Rusline.

Международный аэропорт в Белгород обслуживает региональные рейсы и выполняет международные чартерные рейсы. Из Белгорода осуществляются полеты в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Мурманск, Минеральные Воды, Сургут. Востребованы рейсы в Симферополь и Сочи.