МВД задержало афериста за продажу бланков исполнительных листов о взыскании денег у банков

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Москве пресекли деятельность афериста, продававшего бланки судебных исполнительных листов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По подозрению в мошенничестве задержан 30-летний житель Московской области. В ходе обыска по месту его проживания изъяты бланки судебных исполнительных листов, банковские карты, на которые покупатели перечисляли денежные средства, личный компьютер, с помощью которого осуществлялась переписка с заинтересованными гражданами и 148 почтовых квитанций об отправке судебных исполнительных листов в различные регионы РФ", - сказала Волк.

Установлено, что мужчина реализовывал бланки оригиналов судебных исполнительных листов через интернет. "Впоследствии покупатели вносили в указанные исполнительные листы фиктивные данные и предоставляли в различные банки для взыскания денежных средств по гражданским искам", - уточнила представитель МВД.

Сотрудники полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности и лиц, приобретавших исполнительные листы.