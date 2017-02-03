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Расписание электричек и аэроэкспрессов Савеловского направления МЖД изменится на декаду

Москва
3 февраля, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Пассажиры смогут ознакомиться со всеми изменениями в расписании электричек на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД"
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Плановые ремонтно-путевые работы на время внесут коррективы в расписание движения пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

"С 5 по 14 февраля (кроме 10 и 11 февраля) специалисты путевого комплекса проведут ремонтные работы на первом главном пути перегона Лобня - Марк, в ходе которого будут демонтированы старые и установлены новые рельсовые плети на протяжении 1,5 км", - пояснили в пресс-службе.

Работы будут проводиться с 23:00 до 05:00 мск. Технологические "окна" специально назначены на ночной период, чтобы ремонт минимально отразился на расписании пригородных электропоездов и "аэроэкспрессов", совершающих рейсы в часы пик.

"В связи с этим на перегоне Лобня - Марк будет частично скорректировано расписание ночных электричек Савеловского направления, в том числе транзитных, поступающих с других направлений МЖД, а также "аэроэкспрессов", курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево. Из расписания будет выведено несколько поездов на участке Москва - Бутырская - Лобня, некоторые электрички выполнят укороченные рейсы. Временно не будут курсировать два "аэроэкспресса" отправлением в 23:00 и 00:00 мск из Москвы и два отправлением в 23:30 и 00:00 мск в Москву", - предупредили в пресс-службе.

Пассажиры смогут ознакомиться со всеми изменениями в расписании электричек на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД".

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