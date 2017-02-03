Ученики московской школы, которую курирует Генштаб ВС РФ, вступили в "Юнармию"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Лучшие ученики московской школы, которую курирует Генштаб Вооруженных сил РФ, вступили во Всероссийское детско-юношеское патриотическое движение "Юнармия". Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня впервые в атриуме Минобороны РФ прошла церемония принесения клятвы юными армейцами. Лучшие представители школы №2086 дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству", - сообщили в военном ведомстве.

Торжественную клятву юнармейцев принял начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. "Сегодня мы присутствуем при очень значимом и историческом событии. Очень приятно, что пополнились ряды юных армейцев, и тем более приятно, что сегодня среди юнармейцев появились школьники из числа школы №2086, кураторами которых являются офицеры Генерального штаба и Главного оперативного управления", - сказал он.

Генерал пожелал школьникам проявлять высокую гражданскую активность.

"Сегодня вы сделали очередной шаг к тому, чтобы стать настоящими патриотами нашей великой родины. Поэтому надо делать все для того, чтобы соответствовать высокому званию юнармейца. И я уверен, у вас это получится. Стремитесь изучать военно-историческое наследие, расширяете знание об истории и выдающихся людях нашей родины. Занимайтесь спортом", - напутствовал юнармейцев заместитель начальника Генштаба.

Также на церемонии присутствовали офицеры и ветераны Генерального штаба.