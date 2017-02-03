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Схема организации дорожного движения изменится на 1,3 тыс. улицах Москвы в 2017 году

Москва
3 февраля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В столице идут работы по созданию и реализации КСОДД, начиная от центральной части города и до МКАД
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дорожное движение изменится почти на 1,3 тыс. улицах Москвы при реализации Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В Москве идут работы по созданию и реализации КСОДД, начиная от центральной части города и до МКАД. Данные работы были начаты еще в 2014 году (КСОДД-1 в пределах ТТК) и проводились на 1282 улицах. В 2016 КСОДД распространился на территорию в пределах МКАД и включил в себя 1614 улиц, из которых в 2016 году были реализованы 319 улиц, в 2017 планируются к реализации оставшиеся улицы", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что КСОДД направлен на повышение уровня безопасности дорожного движения (сокращения количества ДТП), обеспечение беспрепятственного движения общественного транспорта и уменьшение времени в пути пассажиров, сокращение заторов с растущей очередью на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети.

"Мы собираем обращения от префектур и управ, смотрим статистику ДТП, загруженность улиц, в некоторых местах реально улучшить движение и побороть локальные заторы, изменив разметку, также к нам поступают обращения граждан", - отметили в пресс-службе.

КСОДД включает в себя организацию парковочного пространства, в том числе для такси, установку дополнительных знаков, ввод одностороннего движения на отдельных улицах, обустройство правоповоротных полос и заездных карманов, перенастройку светофорных объектов, перенос остановочных пунктов и повышение уровня безопасности дорожного движения в целом.

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