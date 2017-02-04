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Скончался ребенок, которого спасли при пожаре в Москве

Москва
4 февраля, 21:36 дата обновления: 4 февраля, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Кроме того, пострадавший мужчина направлен в больницу
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Малолетний ребенок, которого спасли в субботу при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, скончался. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"В машине скорой помощи скончался малолетний ребенок, которого вынесли сотрудники МЧС из горящей квартиры. Пострадавший мужчина направлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

Ранее дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве сообщил, что пожар произошел в квартире на седьмом этаже в доме номер 13 в 3-м квартале Капотни. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

В ходе ликвидации пожара из горящей и соседних квартир спасены пять человек. Двое из них были переданы врачам скорой помощи.

СК проводит проверку

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели ребенка. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, вечером 4 февраля в ходе тушения пожара в квартире жилого дома в 3-м квартале Капотни было обнаружено тело ребенка 2009 года рождения. Мать ребенка 1970 года рождения доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщила она.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи рассматривают различные версии возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем, отметила Иванова.

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