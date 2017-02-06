Солнечно и до минус 19 градусов мороза будет в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Солнечная и морозная погода ожидается 6 февраля в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит минус 14 - минус 16 градусов, по области будет от 14 до 19 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с. Местами на дорогах не исключена гололедица.

Во вторник ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве подморозит до минус 23 - минус 25, в центре - до минус 16 - минус 18 градусов, по области - до минус 23 - минус 28 градусов ниже нуля.

Днем в Москве будет 16-18 градусов мороза, в Подмосковье - от минус 16 до минус 21 градуса ниже нуля. Этот день станет самым холодным на начавшейся неделе. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с. Местами на дорогах скользко. Со среды мороз начнет ослабевать, в четверг пройдет снег.