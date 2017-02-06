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Застреливший юриста при описи имущества должник приговорен к 10,5 годам заключения

Москва
6 февраля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Приставы пришли в квартиру Бозиева в доме на 3-й Фрунзенской улице описывать имущество 4 февраля, должник выстрелил в представителя взыскателя, от полученных ран тот скончался на месте
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил к 10 годам и шести месяцам заключения Рашида Бозиева, застрелившего при описи имущества представителя взыскателя. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Бозиева виновным и приговорил к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима", - сказал представитель суда.

Приставы пришли в квартиру Бозиева в доме на 3-й Фрунзенской улице описывать имущество вечером 4 февраля. Должник выстрелил в представителя взыскателя, от полученных ран тот скончался на месте. Бозиев имел долг в 166,8 млн рублей и приставы уже применили к нему почти весь арсенал воздействия для взыскания долга, сообщали ранее ТАСС в Управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве. При этом к приставам у подсудимого не было претензий - после убийства они вызвали полицию, которая и задержала Бозиева, оставшегося в квартире.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

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