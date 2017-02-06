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Мемориальную квартиру Марины Цветаевой в Москве откроют для посетителей к маю

Москва
6 февраля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
К 125-летию со дня рождения поэтессы в столице пройдет около 76 мероприятий, в том числе в библиотеках и музеях
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мемориальная квартира поэтессы Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке откроется для посетителей к маю. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

"В Борисоглебском переулке мемориальный музей сейчас ремонтируем. Планируется и оборудование обновить, и внешне привести здание в еще более достойный вид. В мае 2017 года обновленное подготовленное пространство уже примет москвичей и гостей нашего города", - сказал Филиппов.

К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Москве пройдет около 76 мероприятий, в том числе в библиотеках и музеях. Юбилей поэтессы станет одной из тем Московского культурного форума в марте.

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