В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые под угрозой пистолета отобрали у безработного москвича 10 млн рублей в столичном районе Ховрино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
"Двое неизвестных напали сегодня после полуночи на мужчину возле его дома на Зеленоградской улице. Угрожая пистолетом, грабители отобрали у него сумку с 10 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле", - сказали в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, проводятся мероприятия для поиска преступников.
По данным источника в правоохранительных органах, добычей грабителей стали деньги, которые потерпевший получил после продажи квартиры. По мнению оперативников, преступники следили за своей жертвой и хорошо спланировали нападение.