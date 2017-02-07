Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры

Москва
7 февраля, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, проводятся мероприятия для поиска преступников
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые под угрозой пистолета отобрали у безработного москвича 10 млн рублей в столичном районе Ховрино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Двое неизвестных напали сегодня после полуночи на мужчину возле его дома на Зеленоградской улице. Угрожая пистолетом, грабители отобрали у него сумку с 10 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, проводятся мероприятия для поиска преступников.

По данным источника в правоохранительных органах, добычей грабителей стали деньги, которые потерпевший получил после продажи квартиры. По мнению оперативников, преступники следили за своей жертвой и хорошо спланировали нападение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Глава Бурятии заявил о решении досрочно уйти в отставку
4
Новая администрация США решительно поддерживает НАТО
5
Foreign Policy сообщил о причастности властей Украины к разжиганию конфликта в Донбассе
6
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
7
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
Темы дня
Реклама