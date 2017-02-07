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Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы

Москва
7 февраля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ведутся поиски правонарушителя
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы разыскивают мужчину, который напал на подростка в парке возле станции метро "Щукинская", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Неизвестный 30 января напал на подростка в лесопарковой зоне возле станции метро "Щукинская" и нанес ему травмы. За медицинской помощью подросток не обращался, однако сообщил о нападении в полицию. По данному факту проводится проверка, начаты поиски правонарушителя", - сказали в пресс-службе.

Во вторник некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники, что в Щукинском лесопарке неизвестный нанес тяжелые ножевые ранения подростку.

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