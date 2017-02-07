Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы разыскивают мужчину, который напал на подростка в парке возле станции метро "Щукинская", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Неизвестный 30 января напал на подростка в лесопарковой зоне возле станции метро "Щукинская" и нанес ему травмы. За медицинской помощью подросток не обращался, однако сообщил о нападении в полицию. По данному факту проводится проверка, начаты поиски правонарушителя", - сказали в пресс-службе.

Во вторник некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники, что в Щукинском лесопарке неизвестный нанес тяжелые ножевые ранения подростку.