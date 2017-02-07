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За последний год уровень безработицы в Москве снизился на 0,5%

Москва
7 февраля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В базе городских вакансий в настоящее время насчитывается 115 тыс. предложений о работе
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве в 2016 году снизился на 0,5%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян.

"Если на 1 января 2016 года численность зарегистрированной безработицы составляла 0,62%, то на 1 января 2017 года - 0,51%", - сказал Петросян на заседании президиума городского правительства.

По его словам, в базе городских вакансий в настоящее время насчитывается 115 тыс. предложений о работе.

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