За последний год уровень безработицы в Москве снизился на 0,5%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве в 2016 году снизился на 0,5%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян.

"Если на 1 января 2016 года численность зарегистрированной безработицы составляла 0,62%, то на 1 января 2017 года - 0,51%", - сказал Петросян на заседании президиума городского правительства.

По его словам, в базе городских вакансий в настоящее время насчитывается 115 тыс. предложений о работе.