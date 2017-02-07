Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Конфедерации труда РФ протестует против увольнения лидера профсоюза метро Москвы

Москва
7 февраля, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
По словам Бориса Кравченко, формальным основанием для увольнения стало то, что Гостев давал интервью средствам массовой информации
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Конфедерации труда России (КТР), член президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко выразил несогласие в связи с увольнением главы профсоюза Московского метрополитена Николая Гостева. По мнению Кравченко, Гостев был уволен за то, что давал интервью СМИ.

"Мы выражаем решительный протест в связи с увольнением председателя профсоюза Московского метрополитена Николая Гостева и считаем его абсолютно незаконным", - заявил Кравченко ТАСС.

По его словам, формальным основанием для увольнения стало то, что Гостев давал интервью средствам массовой информации. "Правила внутреннего распорядка Московского метрополитена запрещают работникам давать интервью по вопросам производственной деятельности без согласования со службой коммуникации. Но такое требование нарушает конституционные права граждан, а кроме того, Гостев давал интервью в качестве избранного лидера профсоюза и увольнение за это - грубое нарушение прав профсоюзов", - считает глава КТР.

Кравченко заверил, что приказ об увольнении Гостева будет обжалован в суде. "Этот приказ будет обжалован в суде, а профсоюз Московского метрополитена готовится к коллективным действиям в защиту своего председателя", - проинформировал президент КТР.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", в настоящее время Гостев возглавляет "альтернативный профсоюз работников метро, который насчитывает всего 30 человек, в то время как в официальном профсоюзе состоят 40 тысяч работников подземки". "Гостев работал машинистом в электродепо "Владыкино". Он уволен за неоднократное нарушение трудовой дисциплины", - сказал собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
4
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
5
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
6
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктов
7
Правительство отказалось от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья
Темы дня
Реклама