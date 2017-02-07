Глава Конфедерации труда РФ протестует против увольнения лидера профсоюза метро Москвы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Конфедерации труда России (КТР), член президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко выразил несогласие в связи с увольнением главы профсоюза Московского метрополитена Николая Гостева. По мнению Кравченко, Гостев был уволен за то, что давал интервью СМИ.

"Мы выражаем решительный протест в связи с увольнением председателя профсоюза Московского метрополитена Николая Гостева и считаем его абсолютно незаконным", - заявил Кравченко ТАСС.

По его словам, формальным основанием для увольнения стало то, что Гостев давал интервью средствам массовой информации. "Правила внутреннего распорядка Московского метрополитена запрещают работникам давать интервью по вопросам производственной деятельности без согласования со службой коммуникации. Но такое требование нарушает конституционные права граждан, а кроме того, Гостев давал интервью в качестве избранного лидера профсоюза и увольнение за это - грубое нарушение прав профсоюзов", - считает глава КТР.

Кравченко заверил, что приказ об увольнении Гостева будет обжалован в суде. "Этот приказ будет обжалован в суде, а профсоюз Московского метрополитена готовится к коллективным действиям в защиту своего председателя", - проинформировал президент КТР.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", в настоящее время Гостев возглавляет "альтернативный профсоюз работников метро, который насчитывает всего 30 человек, в то время как в официальном профсоюзе состоят 40 тысяч работников подземки". "Гостев работал машинистом в электродепо "Владыкино". Он уволен за неоднократное нарушение трудовой дисциплины", - сказал собеседник агентства.