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Московские родители не смогли однозначно решить, нужны ли новые гаджеты для входа в школу

Москва
9 февраля, 10:01 UTC+3
На сегодняшний день система "Посещение и питание" действует в более чем 3 тыс. школах столицы
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Московские родители разделились на две группы при ответе на вопрос "Нужно ли расширять число гаджетов для работы с системой "Посещение и питание" (отслеживающей вход ребенка на территорию школы и оплату питания в ней - прим. ТАСС). Таковы итоги голосования, представленные на соответствующей странице мобильного приложения проекта "Активный гражданин".

"36% респондентов ответили, что число гаджетов нужно расширить, 34% считают, что расширять перечень не нужно, достаточно карты и браслета. Еще 19% затруднились с ответом, а 10% передали решение вопроса специалистам", - говорится в сообщении.

С сентября 2016 года в дополнении к стандартным электронным картам учащегося "Москвенок" для системы "Посещение и питание" в ряде школ появились одноименные электронные браслеты. Браслет - полноценный аналог электронной карты школьника. Благодаря новому гаджету учащиеся смогут, как и с помощью карты, пользоваться различными услугами на территории учебного заведения: проходить в школу и оплачивать питание, не прибегая к использованию наличных денег.

Браслеты выполнены из гипоаллергенного силикона с алюминиевой застежкой и представлены в 11 разных цветах. На них изображен совенок - символ электронной карты школьника. Кроме этого, каждая образовательная организация может дополнить браслет своим логотипом.

В настоящий момент система "Посещение и питание" действует в более чем 3 тыс. зданий образовательных учреждений, среди них 1,7 тыс. зданий школ и 1,6 тыс. зданий дошкольных отделений. Родители могут получать уведомления о посещаемости и питании школьников по электронной почте или с помощью push-уведомлений в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Пополнить лицевой счет можно через банкоматы, терминалы, мобильные приложения, а также на московском портале госуслуг. В личном кабинете можно установить лимит расходов по карте, ограничить покупку буфетной продукции и подключить автоплатеж. 

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