Автомобилистов Москвы просят быть более внимательными на дорогах в связи с гололедицей

Всемирная боксерская ассоциация пока не приняла решения по ПоветкинуСпорт 9 февраля, 10:41
Андрей Фурсенко назвал ЕГЭ лучшей из систем оценки знаний в странеОбщество 9 февраля, 10:35
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в СШАМеждународная панорама 9 февраля, 10:30
"Молоко" и "Заложники": российские кинематографисты на БерлиналеКультура 9 февраля, 10:30
Автомобилистов Москвы просят быть более внимательными на дорогах в связи с гололедицейМосква 9 февраля, 10:28
Исторический музей работает бесплатно в день своего 145-летияМосква 9 февраля, 10:17
На "Адмирале Кузнецове" торжественно встречают вернувшихся из Сирии моряков и летчиковАрмия и ОПК 9 февраля, 10:05
Похороны известного советского футболиста Виктора Чанова пройдут в КиевеСпорт 9 февраля, 10:01
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредниковМеждународная панорама 9 февраля, 9:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы просит автомобилистов быть более внимательными на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые стали причиной гололедицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.
"Дорожное движение в Москве местами затруднено в связи с гололедицей. Основные осложнения наблюдаются на тех участках, где есть подъемы - на эстакадах и мостах. Наиболее серьезные затруднения отмечены на юге и северо-западе МКАД. Общая загруженность в городе оценивается в 5 баллов", - сказали в пресс-службе.
В условиях гололедицы возможно затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций. Во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах.
"В подобных неблагоприятных условиях необходимо строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Кроме того, напоминаем автомобилистам о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений", - отметили в ЦОДД.