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Автомобилистов Москвы просят быть более внимательными на дорогах в связи с гололедицей

Москва
9 февраля, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Общая загруженность в городе оценивается в 5 баллов
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы просит автомобилистов быть более внимательными на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые стали причиной гололедицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Дорожное движение в Москве местами затруднено в связи с гололедицей. Основные осложнения наблюдаются на тех участках, где есть подъемы - на эстакадах и мостах. Наиболее серьезные затруднения отмечены на юге и северо-западе МКАД. Общая загруженность в городе оценивается в 5 баллов", - сказали в пресс-службе.

В условиях гололедицы возможно затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций. Во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах.

"В подобных неблагоприятных условиях необходимо строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Кроме того, напоминаем автомобилистам о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений", - отметили в ЦОДД.

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