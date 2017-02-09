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Крутицкую набережную от Новоспасского моста до Симоновской набережной расширят вдвое

Москва
9 февраля, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Пропускная способность набережной вырастет до 1800 машин в час в каждом направлении
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Крутицкая набережная на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной будет расширена вдвое после реконструкции. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, ссылаясь на решение градостроительно-земельной комиссии столицы (ГЗК).

"В соответствии с проектом планируется расширить участок Крутицкой набережной протяженностью 800 метров от Новоспасского моста до Симоновской набережной. После реконструкции количество полос проезжей части будет увеличено с двух до четырех. Пропускная способность набережной вырастет до 1800 машин в час в каждом направлении", - сказал Тимофеев.

ГЗК на заседании 9 февраля 2017 года одобрила проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - Крутицкая набережная (ЮАО).

Как подчеркнули в Москомстройинвесте, необходимость в реконструкции Крутицкой набережной возникла в связи со строительством нового жилого микрорайона на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Работы будут проведены за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы. Проект планируется вынести на публичные слушания, завершение реализации намечено на 2019 год.

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