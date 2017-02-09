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Около 2 тыс. домов намечено капитально отремонтировать в Москве в 2017 г.

Москва
9 февраля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Уточняется, что за этот год планируют провести работы по замене около 6 тыс. лифтов в многоквартирных домах
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 2 тыс. жилых домов планируется капитально отремонтировать в столице в 2017 году. Об этом в четверг сообщил на заседании комиссии Общественной палаты Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Артур Кескинов.

"2017 год тоже тяжелый, у нас порядка 2 тыс. домов по программе", - сказал Кескинов. Он уточнил, что за 2017 год планируют провести работы по замене около 6 тыс. лифтов в многоквартирных домах. Также в этом году планируется провести большую работу по замене окон в подъездах.

Кескинов добавил, что в 2017 году более 500 организаций планируют принять участие в программе капитального ремонта многоквартирных домов. "Город принял решение привлечь к этой работе наши государственные учреждения, которые занимаются содержанием и эксплуатацией домов", - добавил он.

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