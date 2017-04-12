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Порядка 20 приемных семей добиваются в судах Москвы положенных выплат

Москва
12 апреля, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Иски предъявлены как москвичами, взявшими под опеку иногородних детей-сирот, так и иногородними гражданами с приемными детьми, переехавшими в Москву
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минимум 20 приемных семей предъявили московским органам опеки судебные иски с требованиями выплат на содержание взятых под опеку сирот, сообщил ТАСС правозащитник Алексей Головань, первый уполномоченный при президенте России по правам ребенка (занимал этот пост в 2009 году).

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"Только у нашего центра "Соучастие в судьбе" сейчас находится в производстве более 20 исков от приемных семей, опекунов, подобных тем, что был выигран приемной семьей из Калининграда. Приемные родители добиваются заключения с ними договоров о создании приемной семьи и соответствующих выплат на детей", - сказал Головань. По его словам, иски предъявлены как москвичами, взявшими под опеку иногородних детей-сирот, так и иногородними гражданами с приемными детьми, переехавшими в Москву.

Сколько всего таких исков может находиться в судах столицы, собеседник агентства не уточнил.

Он отметил, что подобные иски обычно суды удовлетворяют. "Для создания приемной семьи в соответствии с постановлением правительства России требуется всего два документа - акт о назначении граждан опекунами и их заявление о приемной семье. Органы опеки отказывают в заключении договоров о приемной семье иногородним, так считают местом жительства место регистрации граждан, но эта их трактовка не соответствует законодательству", - пояснил собеседник агентства.

Головань напомнил случай приемной семьи из Калининграда, которая отказалась от семерых детей после того, как не смогла договориться с властями о размере социальных выплат. По словам правозащитника, приемные родители выиграли суд, однако орган опеки отказался исполнять решение суда.

Московские власти поделили сирот на своих и чужих

В конце 2015 года правительство Москвы приняло постановление, в котором уточнило порядок оказания социальной поддержки родителям, взявшим в семью ребенка под опеку. Согласно документу, право на социальные выплаты имеют граждане, "имеющие место жительства в городе Москве, принявшие в приемную семью на патронатное воспитание ребенка (детей), имеющего (имеющих) место жительства в городе Москве".

По закону о праве граждан РФ на свободу передвижения, местом жительства считается жилой дом, квартира, комната или иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает и в котором он зарегистрирован по месту жительства, то есть прописан. Ранее же выплаты производились по месту жительства приемных родителей, место прописки ребенка не учитывалось.

Эта проблема привлекла внимание членов Общественной палаты РФ и Эллы Памфиловой, занимавшей тогда пост уполномоченного по правам человека в России.

Памфилова заявляла, что жалобы приемных родителей дают повод для обращения в прокуратуру и обещала "в рамках своих полномочий" "ударить по рукам" чиновников в интересах защиты детей. В октябре 2016 года нынешний омбудсмен Татьяна Москалькова назвала решение московских властей "несправедливым" и обещала обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой его пересмотреть. С критикой этого постановления выступали также Минобрнауки РФ и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Московские чиновники же утверждали, что постановление принято из-за того, что из 3 млрд рублей, которые Москва тратит на содержание детей-сирот, 1 млрд ежегодно тратится на детей не из Москвы, 1,2 млрд - на зарплаты иногородних приемных родителей.

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