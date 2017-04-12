Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита обжаловала арест преподавателя математики, обвиняемого в призывах к терроризму

Москва
12 апреля, 19:30 UTC+3 МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Дмитрий Богатов был арестован судом до 8 июня
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Защита обжаловала арест московского преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Лебедев.

"Мы подали апелляционную жалобу на постановление Пресненского суда об аресте моего подзащитного", - сказал Лебедев, отметив, что считает арест незаконным и необоснованным.

Ранее Богатов был арестован судом до 8 июня.

Смотрите также

Суд арестовал преподавателя математики, обвиняемого в призывах к терроризму и беспорядкам
Обвиняемый в призывах к терроризму в Москве преподаватель математики не признает вину
Подозреваемого в призывах к беспорядкам в Москве преподавателя отпустят под подписку

Богатову было предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, а также за покушение на организацию массовых беспорядков.

По данным Следственного комитета, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, следователями ГСУ совместно с сотрудниками ГУ МВД по Москве в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина, 1992 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый размещал материалы, призывающие к массовым беспорядкам в центре Москвы, с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяли многочисленную компьютерную технику и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
6
Народная обсерватория в Парке Горького в Москве открывается для гостей в День космонавтики
15
В Москве простились с Евгением Евтушенко
15
Первая Московская биеннале дизайна открывается в Центральном доме художника
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Сечин и Кадыров не исключают подачи исков против Financial Times
6
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина
7
Трамп: пришла пора положить конец войне в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама