Защита обжаловала арест преподавателя математики, обвиняемого в призывах к терроризму

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Защита обжаловала арест московского преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Лебедев.
"Мы подали апелляционную жалобу на постановление Пресненского суда об аресте моего подзащитного", - сказал Лебедев, отметив, что считает арест незаконным и необоснованным.
Ранее Богатов был арестован судом до 8 июня.
Богатову было предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, а также за покушение на организацию массовых беспорядков.
По данным Следственного комитета, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы.
По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, следователями ГСУ совместно с сотрудниками ГУ МВД по Москве в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина, 1992 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления.
В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый размещал материалы, призывающие к массовым беспорядкам в центре Москвы, с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.
Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяли многочисленную компьютерную технику и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.