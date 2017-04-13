Звуковая реклама напомнит пассажирам столичного метро о правилах дорожного движения

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Социальная звуковая реклама по безопасности дорожного движения прозвучит в столичном метрополитене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Пассажирам Московского метрополитена с помощью звуковой социальной рекламы напомнят о важности соблюдения Правил дорожного движения. Столичной Госавтоинспекцией и Московским метрополитеном организован социальный проект, целью которого является информирование граждан о безопасном поведении на дорогах", - сообщили в главке.
Данная социальная акция начнется 14 апреля в вестибюлях метро, в кассовых зонах, в переходах метрополитена и в зоне передвижных эскалаторов. Реклама озвучена известными киноактерами. "Например, герой одного из сериалов напомнит гражданам о важности своевременной оплаты административных штрафов за нарушение ПДД, безопасном переходе дороги и других правилах дорожного движения", - заключили в полиции.