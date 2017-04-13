Участники фестиваля "Пасхальный дар" в Москве запустят "Добрый Буккроссинг" для детей

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Площадка фестиваля "Пасхальный дар" на Пушкинской площади в центре Москвы в ближайшую пятницу, 14 апреля, превратится в подобие большой детской библиотеки, где все желающие смогут обменяться книгами. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.
"Завтра на нашей площадке на Пушкинской площади стартует акция по обмену детскими книгами и теплыми пожеланиями "Добрый Буккроссинг". Акция продлится до окончания фестиваля, то есть до 23 апреля включительно", - отметил представитель оргкомитета.
"В ходе "Доброго Буккроссинга" все желающие смогут сдать любые детские книжки и получить взамен другие при одном важном условии: вы должны будете не только принести свою книгу, но и подписать открытку для того человека, которому она достанется. Красивые открытки для добрых пожеланий мы выдадим вам на месте", - добавил он.
По словам представителя оргкомитета, приносить книжки в анимационное шале на Пушкинской площади можно ежедневно с 12:00 до 20:00 мск. "Мы надеемся, что наша акция поможет привить любовь к чтению, тем, кто не представляет своей жизни без гаджетов", - сказал представитель оргкомитета.