В Москве и области ожидаются местами мокрый снег и до 9 градусов тепла

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, местами небольшие осадки ожидаются в пятницу в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, на востоке области дождь и мокрый снег будут умеренными.
"Температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. В столице столбики термометров покажут минус 2 - ноль градусов, в Подмосковье будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.
Днем в субботу характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с небольшим снегом. В Москве воздух прогреется до 4-6 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.