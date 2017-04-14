Благотворительный проект "Город добра" откроется большим пасхальным концертом

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Благотворительный проект "Город добра", в ходе которого организаторы и участники фестиваля "Пасхальный дар" помогут тяжело больным детям и детям с ограниченными возможностями, откроется большим пасхальным концертом. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.
"Наш проект "Город добра" откроется в ближайшее воскресенье грандиозным четырехчасовым пасхальным концертом. С 16:00 до 19:00 мск для москвичей и гостей столицы выступят ансамбль "Эйдос", Большой детский хор имени Попова, Московский казачий хор, Молодежный хор Высоко-Петровского монастыря", - отметил представитель пресс-службы.
"С 16 по 23 апреля гостей фестиваля каждый день ждут концерты, театральные постановки и занятия танцевальной терапией, а 22 и 23 апреля - еще и инклюзивные мастер-классы по катанию на роликах и "Весенний благотворительный марафон", - добавил он.
Всего, по словам представителя оргкомитета, за восемь дней проекта на сцене площадки пройдет более 20 концертов и театральных постановок, участие в которых примут самые разные артисты, включая и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Гостей проекта ждут выступления Сводного концертного оркестра Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) и народного театра звука "Русская рапсодия" культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Также гости "Города добра" увидят выступление артистов интегрированного театра "Круг", сцену из спектакля "Масленица" в исполнении "Театра простодушных" и послушают выступление хора русской песни культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых под руководством Николая Забенькина
Кроме того, в "Городе добра" пройдут открытые занятия по танцевальной терапии. Таких мастер-классов будет три: 17, 22 и 23 апреля.
Заключительные выходные фестиваля - 22 и 23 апреля - на Пушкинской площади откроется инклюзивная площадка терапевтического спорта "Лыжи мечты. Ролики". Под руководством профессиональных тренеров проекта, а также инструкторов одной из школ роллер спорта все дети, включая и ребят с ограничениями по здоровью, смогут освоить азы катания на роликовых коньках.
Здесь же, на спортплощадке "Лыжи мечты", состоится и марафон благотворительных фондов - "Весенний марафон добра". Участники и руководители таких благотворительных фондов, как Фонд Ксении Алферовой и Егора Бероева "Я есть", Фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца", "Адели", "Шаг вместе", "Даунсайд Ап", "Лизонька", "Фонд поддержки детей", "Соединение" присоединятся к детям и тоже примут участие в мастер-классах по роллер спорту.
Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в столице с 12 по 23 апреля в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" на 24 площадках в центре Москвы, а также в городских парках. Посетителей ждет насыщенная программа: выступления творческих коллективов, театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы и открытые тренировки. Столичные рестораторы удивят гостей вкусными и полезными блюдами постной кухни и традиционными пасхальными угощениями.