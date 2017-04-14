В Москве создадут единую велосипедную сеть

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полтысячи новых велосипедов будут ежегодно пополнять парк городского велопроката Москвы, при этом перед столичными властями стоит задача не только увеличить количество транспортных средств и станций велопроката, но и связать все велополосы и велодорожки с городе в единую велосеть, которая позволит горожанам беспрепятственно передвигаться из спальных районов в центр города. Об этом сообщила замруководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева.

"Мы 4 года назад открыли первый городской велопрокат, в 2016 году по сравнению с 2014 годом количество поездок на велопрокате выросло в 15 раз и по итогам прошлого года составило более 1,5 млн поездок, и около полумиллиона активных молодых москвичей являются пользователями велопроката при том, что сейчас у нас в велопрокате всего 3100 велосипедов. Кроме того, мы в этом году для себя решили, что в этом году за пределами центра города велопрокату тоже быть, мы активно собираемся развивать его и в других административных округах Москвы и ежегодно планируем добавлять по 500 новых велосипедов в прокат и по 50 новых станций. По итогам этого года планируется, что у нас будет уже 360 станций велопроката и 3600 новых велосипедов", - сказала она, выступая на открытии Второго Международного велоконгресса, который пройдет в Москве с 14 по 16 апреля.

Бисембаева отметила, что у столичных властей "есть четкое понимание, что на это есть спрос, поэтому тарифы в велопрокате не меняются уже который год. Таким образом, по словам Бисембаева, столичные власти стараются "сделать эту услугу более привлекательной, чтобы все могли ей пользоваться".

"Кроме того, на улицах города сейчас очень много ремонтных работ, проходит большая программа "Моя улица", она предполагает, что практически все улицы в центре сильно видоизменяются, на них появляется более активная пешеходная инфраструктура. Здесь мы стараемся не забывать и про велоинфраструктуру. Могу точно сказать, что в геометрию всех реконструируемых улиц мы сразу закладываем возможность в перспективе создать единую сеть велодорожек. Мы совместно с представителями велосообществ около 2 лет назад создали единую схему развития велосети в Москве, теперь каждый раз, когда какая-либо улица планируется к реконструкции, мы даем свои вводные по развитию велоинфраструктуры и надеемся, что рано или поздно это сложится в некую сеть и позволит велосипедистам безопасно перемещаться по улицам города", - отметила она.

К чему стоит стремиться

Отметил необходимость развития единой велосети в Москве и основатель движения "Let's bike it", которое проводит велопарады в Москве, Владимир Кумов. По его словам, столица нуждается в велосипедной связке спальных районов с центром города.

"Много чего придется доработать, пока только начальный этап. В первую очередь нужно создавать единую сеть, потому что пока это отдельные кусочки по всему городу, которые не связаны в единую сеть", - сказал он.

"Если связать спальные районы с центром города, гораздо больше людей передвигалось бы на велосипеде. И безусловно, надо повышать безопасность, строить велополосы, велодорожки. Пока нет безопасности, не будет такого "бума" велодвижения, как в Европе", - подчеркнул собеседник агентства.

В настоящее время в Москве действует около 210 км велодорожек, из них около 95 км расположено в парковых зонах, около 50 - на природных территориях и около 55 размещено на улично-дорожной сети города. Новый сезон велопроката откроется в столице 29 апреля. Станциями велопроката можно воспользоваться как в центре Москвы, так и за пределами Третьего транспортного кольца.