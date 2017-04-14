Работы по весенней уборке Москвы выполнены более чем на 60%

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московские коммунальщики выполнили более 60% запланированных работ в рамках весеннего благоустройства. Об этом сообщил на совещании по оперативным вопросам руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Павел Ливинский.
"В ходе месячника весеннего благоустройства городских территорий уже выполнено 63% работ", - сказал Ливинский.
В ближайшие дни городские службы сосредоточатся на завершении уборки дворов, улиц, парков, территорий, прилегающих к памятникам героям Великой Отечественной войны, маршруту Военного парада 9 мая, а также территориях городских кладбищ.
Ливинский также напомнил, что в первом общегородском субботнике 8 апреля приняли участие 1,035 млн человек.
Второй массовый субботник пройдет в Москве 29 апреля.