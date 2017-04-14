МЦК в пасхальную ночь будет работать до 2 часов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) в пасхальную ночь будет работать на час дольше обычного - до 02:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Для удобства пассажиров в ночь с 15 на 16 апреля МЦК будет работать до двух часов", - отметили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что московское метро будет перевозить пассажиров также до 02:00 мск. Наземный городской транспорт и электрички также изменят свое расписание.