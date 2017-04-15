На Москве-реке открывается прогулочная пассажирская навигация

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Навигация экскурсионных теплоходов по Москве-реке начинается сегодня - суда будут ежедневно курсировать по маршруту от Москва-Сити до Парка Горького. Об этом сообщили в компании-перевозчике.

"Сегодня вечером состоится праздничный рейс от небоскребов Москва-Сити до Кремля и обратно. Гостей ждет трехчасовой круиз по Москве-реке на комфортабельном двухпалубном теплоходе "Маэстро", ужин с шампанским от нашего шеф-повара, живая музыка на борту и в кульминации прогулки - праздничный фейерверк, который можно будет увидеть прямо с палубы теплохода", - рассказал представитель компании.

Центральная прогулочная линия Москвы - двухчасовой маршрут по всему центру столицы от Новоспасского моста до Воробьевых гор и обратно - заработает с 24 апреля. "Линию обслуживают комфортабельные двухпалубные теплоходы "Москва-46", "Москва-64", "Садко", "Добрыня", "Амели", "Аврора", "Князь Меньшиков", "Франц Лефорт", "Флагман", - отметили в компании.

Теплоходы будут отправляться от причала Новоспасский мост и пройдут водным путем по центру столицы. С борта откроются виды на Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому на стрелке Москвы- реки и многие другие. Совершив короткие остановки на основных центральных причалах столицы, через два часа теплоход вернется обратно на причал Новоспасский мост.

Основной речной перевозчик, Столичная судоходная компания, планирует открыть свои линии - от Северного речного вокзала и заповедника Коломенское - в конце апреля - все будет зависеть от погоды. Теплоходы "Ракета" начнут курсировать в мае. Как и в прошлые годы, помимо экскурсионных программ и речных перевозок, компания организует развлекательные маршруты, круизы, праздничные мероприятия в "плавучих ресторанах".

В эксплуатации Столичной судоходной компании на Москве- реке находятся 55 судов. В их числе двухпалубные типа "Москва" и "Москвич", однопалубные типа "Фонтанка", экскурсионные пассажирские теплоходы "Столичный-1" и "Столичный-2", а также теплоходы на подводных крыльях "Ракета". Окончание навигации запланировано на конец октября.